Путин поздравил Меньшикова с юбилеем и пожелал вдохновения

Президент РФ Владимир Путин поздравил художественного руководителя Московского драматического театра имени М. Н. Ермоловой Олега Меньшикова с 65-летием, сообщила пресс-служба Кремля. В поздравлении глава государства отметил вклад народного артиста России в развитие отечественного театра и кинематографа. Президент пожелал ему неиссякаемого вдохновения.

Уважаемый Олег Евгеньевич! Поздравляю вас с 65-летним юбилеем. Человек щедрого, самобытного дарования, вы вписали яркие страницы в историю отечественного театра и кинематографа, — отметил российский лидер.

