08 ноября 2025 в 14:31

Путин поздравил Меньшикова с юбилеем и пожелал вдохновения

Олег Меньшиков Олег Меньшиков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент РФ Владимир Путин поздравил художественного руководителя Московского драматического театра имени М. Н. Ермоловой Олега Меньшикова с 65-летием, сообщила пресс-служба Кремля. В поздравлении глава государства отметил вклад народного артиста России в развитие отечественного театра и кинематографа. Президент пожелал ему неиссякаемого вдохновения.

Уважаемый Олег Евгеньевич! Поздравляю вас с 65-летним юбилеем. Человек щедрого, самобытного дарования, вы вписали яркие страницы в историю отечественного театра и кинематографа, — отметил российский лидер.

Ранее Путин поздравил Самию Сулуху Хасан со вступлением на пост президента Танзании. Глава государства отметил дружественный характер отношений между Москвой и Додомой. Он также подчеркнул, что страны активно сотрудничают в научно-технической, торговой и энергетической сферах.

До этого российский лидер поздравил генерального конструктора по разработке стратегических ракетных комплексов с твердотопливными ракетами Юрия Соломонова с 80-летием. Глава государства отметил его роль в укреплении обороноспособности страны.

