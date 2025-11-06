Путин поздравил нового президента Танзании со вступлением в должность Путин поздравил Самию Сулуху Хасан со вступлением на пост президента Танзании

Президент РФ Владимир Путин поздравил Самию Сулуху Хасан со вступлением на пост главы Танзании, сообщила пресс-служба Кремля. В телеграмме российский лидер отметил дружественный характер отношений между Москвой и Додомой. Путин подчеркнул, что РФ и Танзания активно сотрудничают в научно-технической, торговой и энергетической сферах.

Примите искренние поздравления по случаю вашего вступления в должность президента Объединенной Республики Танзания, — говорится в телеграмме.

Ранее Путин поздравил военных разведчиков с профессиональным праздником. По его словам, переданные спецслужбами разведданные всегда играли важную роль при принятии стратегических решений, а также помогали защищать обороноспособность страны. Президент отметил, что РФ гордится подвигами военных разведчиков.

До этого российский лидер поздравил генерального конструктора по разработке стратегических ракетных комплексов с твердотопливными ракетами Юрия Соломонова с 80-летием. Глава государства отметил его роль в укреплении обороноспособности страны.