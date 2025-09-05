Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
05 сентября 2025 в 15:21

Футбол превратился в хаос из-за нашествия пчел

Футбольный матч в Танзании пришлось остановить из-за нашествия пчел

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Футбольный матч в танзанийском городе Бабати был приостановлен из-за внезапного появления роя пчел, сообщает talkSport. Инцидент произошел во втором тайме предсезонного международного турнира во встрече между клубами «ЖКУ» и «Абуджа».

На видеозаписях с матча видно, как при счете 1:1 игроки внезапно начали падать на газон, это же сделали судьи, болбои и операторы. Некоторые запасные футболисты пытались укрыться под скамейками. Через некоторое время игра была возобновлена. По предварительной информации, в результате инцидента никто не пострадал.

Ранее вратарь Антонио Эдсон дос Сантос Соуза, известный под прозвищем Пиксе, скончался после отражения пенальти грудью во время футбольного матча в бразильском муниципалитете Аугусту-Корреа. После успешного отбития одиннадцатиметрового удара Пиксе направился праздновать матч с командой, но внезапно потерял сознание и упал. Спортсмена экстренно доставили в медицинское учреждение, однако врачи не смогли спасти ему жизнь. Точная причина смерти пока не установлена.

футбол
спорт
пчелы
Танзания
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Европа лжет»: на Западе раскрыли, как союзники подставили Украину
Суд предъявил обвинение Аглае Тарасовой
Тарасова попросила суд ограничиться запретом определенных действий
США грозятся взорвать «Силу Сибири – 2»: глупая шутка или мечты Трампа?
Суд отказал задержанной с наркотиками Аглае Тарасовой в одной просьбе
Стало известно, почему войска КНДР все еще находятся на территории России
Экономист назвал преимущества безвиза с Китаем
В Вологодской области раскрыли статистику сделанных абортов
Тарасова нашла оправдание для перевозки наркотиков
Автоэксперт оценил идею ввести плату за интенсивное пользование машинами
Россиянам рассказали, на что обращать внимание при покупке билетов
В Финляндии раскрыли, что МО страны впервые закупило для обороны
Банк России выпустит памятную монету в честь одного вида спорта
В Таиланде нашли труп в чемодане. Что известно, опасно ли там отдыхать
Маска хотят вознаградить рекордной премией при выполнении ряда условий
У сбившего людей в Берлине водителя нашли «запрещенку»
В Госдуме предложили поддержать многодетных в одном вопросе
Ученые нашли шестую «зону долгожителей» в мире
Подросток попался на подготовке к теракту во Франции
Появилось жуткое видео полного разрушения высотки в Газе после удара ЦАХАЛ
Дальше
Самое популярное
Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски
Общество

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски

Очень пышная шарлотка с яблоками: рецепт и секреты приготовления
Общество

Очень пышная шарлотка с яблоками: рецепт и секреты приготовления

Заливной пирог с капустой: готовим по очень простому рецепту
Общество

Заливной пирог с капустой: готовим по очень простому рецепту

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.