Футбол превратился в хаос из-за нашествия пчел

Футбольный матч в танзанийском городе Бабати был приостановлен из-за внезапного появления роя пчел, сообщает talkSport. Инцидент произошел во втором тайме предсезонного международного турнира во встрече между клубами «ЖКУ» и «Абуджа».

На видеозаписях с матча видно, как при счете 1:1 игроки внезапно начали падать на газон, это же сделали судьи, болбои и операторы. Некоторые запасные футболисты пытались укрыться под скамейками. Через некоторое время игра была возобновлена. По предварительной информации, в результате инцидента никто не пострадал.

Ранее вратарь Антонио Эдсон дос Сантос Соуза, известный под прозвищем Пиксе, скончался после отражения пенальти грудью во время футбольного матча в бразильском муниципалитете Аугусту-Корреа. После успешного отбития одиннадцатиметрового удара Пиксе направился праздновать матч с командой, но внезапно потерял сознание и упал. Спортсмена экстренно доставили в медицинское учреждение, однако врачи не смогли спасти ему жизнь. Точная причина смерти пока не установлена.