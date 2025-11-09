Вкусный ужин из обычной капусты. Шахлет, или по-нашему голубцы! Готовим без возни и танцев с бубном

Если ты думаешь, что все голубцы на свете похожи, ты еще не пробовал таджикский шахлет! Это блюдо — настоящая магия восточной кухни. Внешне он напоминает привычные нам голубцы, но его вкус совершенно иной — более насыщенный, пряный и ароматный. Секрет в особом подходе: сочная баранина или говядина тушится вместе с капустой в одной посуде, создавая невероятный соус. Это не просто еда, а настоящее путешествие в гостеприимный таджикский дом, где тебя накормят так, что ты никогда не забудешь этот вкус!

Возьми 500 г баранины или говядины и нарежь мелким кубиком. Смешай мясо с 2 мелко нарезанными луковицами, посоли, поперчи, добавь 1 ч. л. зиры и щепотку кориандра. Кочан капусты (около 1 кг) разбери на листья, ошпарь кипятком, чтобы стали мягкими. На каждый лист выложи 1–2 ст. л. мясной начинки, заверни конвертиком. Уложи голубцы плотными слоями в казан или утятницу. Залей водой так, чтобы она почти покрывала голубцы, добавь 2 ст. л. томатной пасты и 50 г сливочного масла. Туши под крышкой на медленном огне 1,5–2 часа. Подавай шахлет, полив образовавшимся ароматным соусом, с кусочком лепешки или отварным рисом.

