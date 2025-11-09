Смертельная авария с тремя авто случилась на набережной российского города В Петербурге при столкновении трех легковушек погиб человек

Три автомобиля столкнулись на Малоохтинской набережной в Санкт-Петербурге, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по городу. По предварительным данным, погиб один человек, двое пострадали.

Возле дома № 16 по Малоохтинской набережной произошло столкновение трех автомобилей — Chevrolet, Honda и Kia. По предварительным данным, в результате аварии один человек погиб, — сказано в сообщении.

Пострадавших госпитализировали в тяжелом состоянии. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции. Правоохранители организовали проверку.

Ранее на Крымском мосту произошло серьезное ДТП, при котором погибли два человека. По предварительной информации, авария случилась во время обгона. Легковушка пыталась обойти Mercedes рейсового автобуса, следовавшего по маршруту Краснодар — Севастополь.

В Курской области до этого семь человек, включая четырех детей, пострадали в ДТП с микроавтобусом и легковым автомобилем. Всех пострадавших доставили в больницу в Курске. Медики оценили их состояние как средней степени тяжести.