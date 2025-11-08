Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
08 ноября 2025 в 12:40

В Курской области микроавтобус с детьми попал в аварию

Семь человек пострадали в ДТП с микроавтобусом и легковым авто в Курской области

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Семь человек, включая четырех детей, пострадали в ДТП с микроавтобусом и легковым автомобилем в Курской области, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. Все пострадавшие доставлены в больницу в Курске. Их состояние оценивается как средней степени тяжести.

Микроавтобус, который вез наших детей, столкнулся с легковым автомобилем. Пострадало семь человек: водитель легкового автомобиля и шесть человек в нашем микроавтобусе. <...> По словам врачей, их жизням ничего не угрожает, — говорится в сообщении.

По словам Гладкова, министр здравоохранения Белгородской области находится на связи с коллегами из Курска. Пострадавших обследуют, после чего будет решено, оставить ли детей на лечении или перевезти их домой. Проводится проверка обстоятельств поездки, организатора и используемого транспорта. По предварительным данным, дети направлялись на экскурсию в Коренную пустынь.

Ранее в Таиланде перевернулся экскурсионный автобус с 11 российскими туристами, следовавший к водопаду Сай Йок. Двое пострадавших госпитализированы в крайне тяжелом состоянии, еще двое получили травмы средней тяжести. Остальным туристам оказали помощь на месте и разместили в отеле.

