08 ноября 2025 в 10:32

В Таиланде перевернулся автобус с россиянами

Группа туристов из России попала в серьезное ДТП с автобусом в Таиланде

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Экскурсионный автобус с российскими туристами перевернулся в Таиланде, сообщает Telegram-канал Mash. Авария произошла в Лум-Суме по дороге к водопаду Сай Йок Вохит, входящему в популярную программу «Река Квай». В автобусе находились 11 граждан России.

Как пишет канал, двое россиян находятся в крайне тяжелом состоянии и госпитализированы в больницу Канчабури. Еще двое получили травмы средней степени тяжести. Остальным оказали первую помощь на месте и разместили в ближайшем отеле.

По данным канала, среди пострадавших названы Анастасия Я. (28 лет), Светлана П. (20 лет), Анна П. (30 лет), Анастасия А. (26 лет), Никита Ш. (27 лет), Артем Ш., Виолетта, Сергей М. (52 года), Дмитрий К. (50 лет) и Виктор К. (45 лет). Причины аварии уточняются.

Ранее российские туристы в отеле Grand Barhan Hotel в Анталье массово отравились после обеда в столовой. Пострадавшие жаловались на рвоту, диарею, судороги и озноб. Туристы предположили, что причиной отравления могла стать вода из кулеров. Кроме того, они отметили халатное отношение персонала к гигиене в местах общего пользования.

