04 ноября 2025 в 11:54

Рвота и диарея испортили отдых прилетевшим в Турцию россиянам

Отдыхающие в Турции россияне массово отравились в отеле

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Группа туристов из России, отдыхающая в Турции, отравилась после обеда в столовой, сообщает Telegram-канал «SHOT ПРОВЕРКА». По его информации, инцидент произошел в отеле Grand Barhan Hotel в Анталье. Пострадавшие пожаловались на сильную слабость, рвоту и диарею.

Как уточнил канал, все туристы ели разные блюда. При этом за пределами гостиницы они не питались. Сперва россияне перестали есть мясо в столовой, но это не помогло. На следующий день у них начались судороги и сильный озноб.

Сами отдыхающие полагают, что они могли отравиться водой из кулеров. Они также пожаловались на халатное отношение персонала отеля к местам общего пользования. В частности, им приходилось пить кофе из сгоревшего автомата, пока машину не отключили.

Ранее в Дагестане возбудили уголовное дело после массового отравления детей. Шесть человек были госпитализированы, четверо проходят лечение дома. Как уточнили в Роспотребнадзоре, дети могли заразиться дизентерией. Не исключено, что они подхватили инфекцию от персонала детсадов.

