Массовое отравление детей обернулось уголовкой

Следователи завели уголовное дело после массового отравления детей в Казбековском районе Дагестана, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по республике. Шесть человек госпитализированы, четверо проходят лечение дома. Все они находятся в удовлетворительном состоянии.

Возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей, по части 1 статьи 238 УК РФ, — говорится в сообщении.

Тем временем в Санкт-Петербурге возросло число пострадавших от отравления в колледже «Звездный». По данным на 31 октября, зафиксировано уже 20 случаев острой кишечной инфекции, включая двух сотрудников пищеблока компании «АУРУМ ПЛЮС». Санитарно-эпидемиологическое расследование продолжается, ситуация находится на контроле Роспотребнадзора.

До этого в Санкт-Петербурге правоохранительные органы начали расследование по факту отравления четырех девушек в ресторане на Петроградской стороне. Беременная женщина на седьмом месяце столкнулась с угрозой выкидыша из-за возможной инфекции. Анализы выявили у всех пострадавших сальмонеллез.