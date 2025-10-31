Раскрыты новые данные по отравлению в «Звездном» Роспотребнадзор Петербурга подтвердил 20 случаев отравления в «Звездном»

В Санкт-Петербурге возросло число пострадавших от отравления в колледже «Звездный», сообщает Роспотребнадзор. По данным на 31 октября, зафиксировано уже 20 случаев острой кишечной инфекции, включая двух сотрудников пищеблока компании «АУРУМ ПЛЮС».

Госпитализировано в инфекционные стационары восемь человек. Составлен протокол о временном запрете деятельности ООО «АУРУМ ПЛЮС» в столовой СПб ГБ ПОУ «Колледж „Звездный“», — сказано в публикации.

Ведомство также готово выступить в суде в защиту пострадавших с целью возмещения материального и морального вреда. Санитарно-эпидемиологическое расследование продолжается, ситуация находится на контроле Роспотребнадзора.

Тем временем в Санкт-Петербурге правоохранительные органы начали расследование по факту отравления четырех девушек в ресторане на Петроградской стороне. Беременная женщина на седьмом месяце столкнулась с угрозой выкидыша из-за возможной инфекции. Анализы выявили у всех пострадавших сальмонеллез. По факту случившегося началась доследственная проверка.