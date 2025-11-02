Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
02 ноября 2025 в 18:37

Названа возможная причина отравления детей в Дагестане

Роспотребнадзор: дети в Дагестане могли заразиться дизентерией

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Дети в Казбековском районе Дагестана могли заразиться дизентерией, заявили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по республике. При этом они могли подхватить инфекцию от персонала детсадов.

По предварительным выводам, реализация случаев заболевания произошла через бессимптомных носителей среди персонала детских садов, у которых также выявлен возбудитель дизентерии. Механизм передачи инфекции — фекально-оральный, путь передачи — контактно-бытовой, — говорится в сообщении.

Всего пострадало 10 детей. В течение 12 часов были взяты и проанализированы образцы пищи, питьевой воды и биологического материала от контактных лиц и пострадавших. Также оценивались санитарно-гигиенические условия в образовательных учреждениях, собирался эпидемиологический анамнез с помощью опросных листов и применялись аналитические методы для расследования ситуации.

Ранее сообщалось, что следователи завели уголовное дело после массового отравления детей в Казбековском районе Дагестана. Шесть человек госпитализированы, четверо проходят лечение дома. Все они находятся в удовлетворительном состоянии.

Дагестан
дизентерия
дети
Роспотребнадзор
