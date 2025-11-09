Муцениеце опровергла слухи о накладном животе с помощью фотосессии

Актриса Агата Муцениеце в Instagram (деятельность в РФ запрещена) поделилась с поклонниками фотосессией, сделанной на поздних сроках беременности. Она опубликовала серию снимков, опровергнув слухи о ее якобы накладном животе.

Образ знаменитости был выдержан в элегантном стиле: звезда снялась в белой шубе и бежевом топе, собрав волосы в аккуратный пучок. На фотографиях она нежно прикасается к животу, сидя в кресле.

Ранее сообщалось, что Муцениеце посетила МФЦ и оформила документы, сменив девичью фамилию на фамилию мужа — музыканта Петра Дранги. Вместе с актрисой в МФЦ ходила блогер Александра Рей. Муцениеце и Дранга поженились 25 августа и устроили по этому случаю пышное торжество в одном из ресторанов Москвы.

До этого актер Павел Прилучный поздравил Муцениеце со свадьбой и пожелал им с Дрангой любви. Актриса устроила торжество в день годовщины свадьбы Прилучного и Зепюр Брутян — они отмечали три года со дня бракосочетания. В Сети сразу начали строить теории заговора, поговаривая, что артистка выбрала эту дату неслучайно.