09 ноября 2025 в 20:31

Стало известно, кто оказался пятым «пассажиром» разбившегося Lamborghini

В разбившемся Lamborghini Urus криптобизнесмена была собака

Фото: t.me/moscowproc

В салоне разбившегося в Москве Lamborghini Urus, принадлежащего криптобизнесмену Алексею Долгих, находился чихуахуа по кличке Марсель, сообщает Telegram-канал Baza. На месте аварии собаку не обнаружили. Сейчас родственники ищут свидетелей, которые могли видеть Марселя в районе съезда с Международного на Ленинградское шоссе в Москве.

По словам близких, чихуахуа не нашли среди обломков, поэтому семья предполагает, что Марсель мог самостоятельно выбраться и сейчас находится недалеко от места ДТП. Родные просят всех, кто видел черно-белого пса в этом районе, сообщить им информацию, чтобы найти питомца.

Ранее Lamborghini Urus стоимостью более 30 млн рублей врезался в столб, перевернулся и загорелся: двое человек погибли и еще двое получили травмы. По предварительным данным, за последние три месяца водитель собрал 586 штрафов за превышение скорости на сумму 1,1 млн рублей.

До этого видеорегистратор зафиксировал, как Lamborghini Urus незадолго до ДТП двигался со значительным превышением скорости и совершал опасные маневры. Другой ролик показал уже перевернутый автомобиль и пострадавших на проезжей части с разбросанными обломками машины.

ДТП
собаки
смерти
бизнесмены
