09 ноября 2025 в 20:56

Россиянам рассказали, кому положены налоговые льготы в 2025 году

ФНС: герои СССР, инвалиды и участники боевых действий имеют налоговые льготы

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Законом предусмотрено в 2025 году 15 основных категорий налоговых льготников, включая Героев СССР и России, инвалидов, участников боевых действий и членов их семей, говорится на сайте Федеральной налоговой службы. При этом дополнительные послабления могут устанавливаться региональными и местными властями.

Право на преференции также имеют лица, перенесшие лучевую болезнь, и работники творческих мастерских, студий и ателье, говорится в публикации. Основной перечень получателей преференций содержится в статье 407 Налогового кодекса.

Ранее Госдума приняла в первом чтении законопроект о сохранении льгот для детей участников СВО после их совершеннолетия. Социальные гарантии будут предоставляться до момента поступления молодых людей в учреждения среднего профессионального или высшего образования.

Кроме того, ГД приняла в первом чтении пакет поправок, предусматривающий серьезные изменения в налогообложении недвижимости в России. Законопроект фактически отменяет налоговые преференции при продаже квартир независимо от срока владения объектом.

