07 ноября 2025 в 10:53

Названы схемы незаконной оптимизации по НДФЛ и страховым взносам

ФНС выявила две бизнес-схемы незаконной оптимизации по НДФЛ и страховым взносам

Налоговые органы выявили два основных типа незаконных схем в России, сообщил начальник профильного управления ФНС Михаил Сергеев 6 ноября на Петербургском налоговом форуме. По его словам, бизнес использует их для оптимизации расходов по НДФЛ и страховым взносам. Это приводит к потенциальным потерям бюджета до 3 трлн рублей.

Сергеев рассказал, что ФНС активно фиксирует незаконные методы экономии на отчислениях. Такие схемы включают прямое занижение налоговой базы и методологические манипуляции, позволяющие избежать уплаты налогов. Налоговики используют автоматизированную систему для сопоставления операций предприятий по переводу средств физическим лицам с данными об уплаченных НДФЛ и страховых взносах. Этот анализ, как отметил Сергеев, выявил потенциальный разрыв в поступлениях, достигающий порядка 3 трлн рублей.

Один из блоков таких оптимизаций охватывает «черно-серые» схемы экономии. ФНС уже унифицировала их признаки, включая, например, занижение заработной платы ниже минимального размера оплаты труда (МРОТ) или ее отклонение от среднеотраслевых показателей в данной отрасли и сегменте экономики. В качестве примера эффективной борьбы с такими схемами Сергеев привел контрольные мероприятия, проведенные в отношении пунктов выдачи заказов (ПВЗ) крупных электронных платформ, таких как Wildberries, Ozon и «Яндекс Маркет».

Ранее в Госдуме предложили увеличить ставку НДФЛ на сверхдоходы до 35%. Лидер СРЗП Сергей Миронов убежден, что налоги стоит повышать только на дорогостоящее имущество.

