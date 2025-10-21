Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
21 октября 2025 в 10:39

В Госдуме предложили новую схему повышенных налогов

Депутат Миронов призвал повысить НДФЛ на сверхдоходы до 35%

Сергей Миронов Сергей Миронов Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Ставку НДФЛ на сверхдоходы необходимо увеличить до 35%, заявил NEWS.ru руководитель фракции «Справедливая Россия — За правду» депутат Госдумы Сергей Миронов. По его мнению, налоги стоит увеличивать только на дорогостоящее имущество, чтобы оградить население от дополнительных расходов.

Имущественные налоги могут расти практически непрерывно из-за новых подходов к оценке кадастровой стоимости. В регионах этот процесс уже начался. Сегодня повышать налоги нужно только на дорогое имущество, в том числе через расширение налога на роскошь. Также мы предлагаем повысить НДФЛ на сверхдоходы: до 25% на доходы в 250–500 млн рублей в год, до 35% — на доходы от 500 млн. Минфин отвергает наши инициативы, предпочитая ползучий рост налогов для всех, который происходит и на федеральном, и на региональном уровнях, — высказался Миронов.

Он подчеркнул, что в нынешних условиях целесообразно увеличивать налоговую нагрузку исключительно на сверхбогатых граждан для решения бюджетных проблем. При этом, по его словам, большинство населения, которое и так испытывает трудности, должно быть освобождено от дополнительных финансовых обременений.

В том числе речь идет о росте налога на имущество: отменяются льготы по налогу, ставки повышаются до максимальных 0,3%. При этом рост связан не только с прямым повышением ставок, но и с переоценкой кадастровой стоимости недвижимости, которую регионы могут проводить каждые два — четыре года. Например, по итогам проведенной переоценки в Москве кадастровая стоимость жилья выросла в среднем на 23%, в Петербурге — на 17,4%. Налог вырастет соответственно, — добавил Миронов.

Он пояснил, что повышение будет происходить постепенно в течение нескольких лет. По мнению Миронова, вскоре потребуется новая переоценка, в результате которой имущественные налоги для граждан могут увеличиваться практически непрерывно.

Ранее юрист Екатерина Романова заявила, что с 1 ноября Федеральная налоговая служба сможет взыскивать долги с граждан без судебного разбирательства. По ее словам, новые правила касаются только физических лиц.

налоги
Госдума
россияне
Сергей Миронов
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Дмитрий Новиков
Д. Новиков
