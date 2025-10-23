Россияне могут начать платить налог на продажу жилья независимо от срока владения

В России готовятся к крупным изменениям в правилах налогообложения недвижимости. Госдума в первом чтении одобрила пакет поправок, который фактически отменяет налоговые льготы при продаже квартир — вне зависимости от того, как долго владелец был собственником жилья. Новые нормы коснутся даже тех случаев, когда недвижимость переоформляется между близкими родственниками, передается по наследству или через дарение.

Сейчас освобождение от НДФЛ действует после трех лет владения в льготных случаях и пяти лет — по общему правилу. Однако после вступления изменений в силу срок должен быть непрерывным: любое переоформление собственности, например между супругами, будет сбрасывать отсчет, и налог придется платить заново.

Меняется и порядок применения льготы при покупке нового жилья взамен проданного. В расчет теперь будут включаться не только взрослые члены семьи, но и дети до 18 лет, студенты очной формы обучения до 24 лет, а также недееспособные дети любого возраста. Если ребенок родится уже после продажи квартиры, но до 30 апреля следующего года, семья сможет все же воспользоваться льготой.

