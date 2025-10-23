Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
23 октября 2025 в 20:50

Россияне могут начать платить налог на продажу жилья независимо от срока владения

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

В России готовятся к крупным изменениям в правилах налогообложения недвижимости. Госдума в первом чтении одобрила пакет поправок, который фактически отменяет налоговые льготы при продаже квартир — вне зависимости от того, как долго владелец был собственником жилья. Новые нормы коснутся даже тех случаев, когда недвижимость переоформляется между близкими родственниками, передается по наследству или через дарение.

Сейчас освобождение от НДФЛ действует после трех лет владения в льготных случаях и пяти лет — по общему правилу. Однако после вступления изменений в силу срок должен быть непрерывным: любое переоформление собственности, например между супругами, будет сбрасывать отсчет, и налог придется платить заново.

Меняется и порядок применения льготы при покупке нового жилья взамен проданного. В расчет теперь будут включаться не только взрослые члены семьи, но и дети до 18 лет, студенты очной формы обучения до 24 лет, а также недееспособные дети любого возраста. Если ребенок родится уже после продажи квартиры, но до 30 апреля следующего года, семья сможет все же воспользоваться льготой.

Ранее мы сообщали, что Минтруд готовит историческое решение для всех россиян. Прибавят сразу 7 дней?

недвижимость
налоги
квартира
Россия
законы
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
С семьи экс-замгубернатора российского региона взыщут миллионы рублей
Не только Усольцевы: составлен список самых странных исчезновений туристов
В Белом доме высказались о встрече Путина и Трампа
Назван лучший аэропорт мира с водопадом и бассейном на крыше
«Говорят по-русски, но они не русские»: Якубович о молодежи и Кадышевой
«Через три дома»: Диброва пошутила о переезде в новый особняк
Диброва рассказала о подарке бывшему мужу на день рождения
В Москве мужчина надругался над несовершеннолетней соседкой
Раскрыто, кто на самом деле мешает мирному диалогу по Украине
Восполняем омега-3: рецепт сочной горбуши в духовке под сметанной шубой
Роботы на площадке: миф или ближайшее будущее?
Предельная нежность и тепло очага: готовим пирожки с творогом и курагой
В России предложили штрафовать пешеходов по лицу через камеры
Мединский подтвердил обмен с Украиной телами погибших
Вейпы и айкосы запретят в России? Что известно, реакция Путина
Умер известный музыкант, повлиявший на культуру российского региона
Умер рок-музыкант, работавший с Дэвидом Боуи
Взрыв в Копейске, чудовищная версия Усольцева о пропаже семьи: что дальше
Гендиректора АСВ задержали по делу о мошенничестве
Украинский БПЛА ударил по Казахстану? Где это случилось, реакция, жертвы
Дальше
Самое популярное
Пуховые оладьи на кефире: самый простой пошаговый рецепт
Семья и жизнь

Пуховые оладьи на кефире: самый простой пошаговый рецепт

Нежная творожная запеканка без муки с манкой: легкий и вкусный десерт
Семья и жизнь

Нежная творожная запеканка без муки с манкой: легкий и вкусный десерт

В работе популярного мессенджера произошел масштабный сбой
Общество

В работе популярного мессенджера произошел масштабный сбой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.