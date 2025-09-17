Празднование Дня города в Москве
17 сентября 2025 в 15:15

Прибавят сразу 7 дней: Минтруд готовит историческое решение для всех россиян

Прибавят сразу 7 дней к отпуску? Минтруд РФ готовит историческое решение для всех россиян. Ведомство готово всесторонне изучить инициативу о введении оплачиваемого ежегодного отпуска длиной 35 календарных дней, как только соответствующий законопроект будет внесён в Правительство. Об этом заявил министр труда Антон Котяков на Всероссийской недели охраны труда, отвечая на вопрос ТАСС.

Инициатором предложения выступил депутат Госдумы от фракции «Справедливая Россия — За правду» Николай Новичков, который пояснил, что увеличение отпускного периода продиктовано ростом стрессовой нагрузки и увеличением объёма работы среди работников всех возрастов — от молодых до предпенсионеров. Также инициативу поддержала Московская федерация профсоюзов.

По действующему законодательству — Трудовому кодексу РФ — ежегодный основной оплачиваемый отпуск составляет 28 календарных дней. Некоторые категории работников уже сейчас имеют право на более длительный отпуск: к примеру, педагогические кадры, несовершеннолетние, инвалиды.

Министр Котяков подчеркнул, что ведомство проанализирует «все аспекты, которые содержатся в этой инициативе», после её официального поступления в правительство — и тогда будет сформулирован официальный ответ.

Ранее мы рассказывали, когда лучше всего взять отпуск этой осенью. HR-эксперт Игорь Черкесов советует присоединить их к первым и вторым выходным месяца.

Ольга Шмырева
