29 декабря 2025 в 09:31

Много лет занимает достойное место на новогоднем столе: салат «Муравейник» с жареным картофелем

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Салат «Муравейник» с жареным картофелем уже много лет занимает достойное место на новогоднем столе! Он удивляет не только вкусом, но и оригинальной подачей.

Вкус — потрясающий: нежная курица, сочные овощи с чесночной остротой, сливочный сыр и главный хит — золотистая, хрустящая картофельная крошка.

Вам понадобится: 300 г отварной или копченой куриной грудки, 1 свежий огурец, 1 крупный помидор, 2 зубчика чеснока, 100 г твердого сыра, майонез. Для хрустящей крошки: 1 большая сырая картофелина, растительное масло для жарки, соль. Картофель очистите и натрите на крупной терке. Промойте стружку в холодной воде, чтобы ушел крахмал, затем хорошо отожмите. Обжарьте ее порциями на разогретом масле до золотистой и хрустящей корочки. Посолите и дайте остыть. Салат собирайте слоями, промазывая майонезом: первый слой — мелко нарезанная курица, второй — мелко нарезанный огурец, третий — мелко нарезанный помидор без сока, на который равномерно распределите давленный чеснок, четвертый — тертый сыр. Верхний слой — полностью покройте салат остывшей хрустящей картофельной стружкой, создавая эффект муравейника.

Ранее стало известно, как приготовить салат «Морская звезда» с небольшим количеством майонеза.

