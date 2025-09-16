Празднование Дня города в Москве
16 сентября 2025 в 16:57

HR-эксперт рассказал, когда лучше всего взять отпуск этой осенью

HR-эксперт Черкесов: этой осенью лучше всего взять отпуск с 5 по 7 ноября

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Этой осенью лучше всего взять отпуск с 5 по 7 ноября включительно, присоединив их к первым и вторым выходным месяца, заявил Regions HR-эксперт Игорь Черкесов. Таким образом можно получить семь или даже восемь дней отдыха.

В последнем месяце осени россиян ждут длинные выходные — со 2 по 4 ноября. Это связано с празднованием Дня народного единства. Если в этот период грамотно спланировать отпуск, то у вас получится целая неделя отдыха, — пояснил Черкесов.

При этом наиболее выгодным именно для бюджета будет отпуск с 27 октября по 1 ноября. Этот вариант подойдет для тех, кому важен размер отпускных. Эксперт также добавил, что работники вправе добавлять к отпуску отгулы, например за переработку или работу в праздничные дни.

Ранее экономист Игорь Балынин заявил, что россиянам выгоднее всего брать отпуск в октябре 2025 года, а наименее выгодно — в ноябре. Эксперт объяснил это количеством рабочих дней в месяце и суммой отпускных и зарплаты, которую получит сотрудник.

