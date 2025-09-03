Экономист назвал самый выгодный месяц для отпуска в 2025 году Экономист Балынин: отпуск в октябре 2025 года принесет наибольший доход

Россиянам выгоднее всего брать отпуск в октябре 2025 года, а наименее выгодно — в ноябре, заявил в беседе с «Газетой.Ru» доцент Финансового университета при Правительстве РФ, кандидат экономических наук Игорь Балынин. Эксперт объяснил это количеством рабочих дней в месяце и суммой отпускных и зарплаты, которую получит сотрудник.

В октябре 31 календарный день, из которых в соответствии с производственным календарем по пятидневной рабочей неделе 23 рабочих. В ноябре 30 календарных дней, из которых 19 рабочих. В декабре 31 календарный день, из которых 22 рабочих, — сказал Балынин.

При зарплате в 72 тысячи рублей и среднем дневном заработке в 2158 рублей в октябре работник получит в качестве отпускных 30,2 тысячи рублей, а зарплаты — 40,7 тысячи рублей (всего — 70,9 тысячи рублей). В ноябре и декабре доход составит более 68 тысяч рублей и более 69 тысяч рублей соответственно.

Ранее профессор кафедры управления персоналом Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов заявил, что отпускные с 1 сентября будут начисляться не только с учетом окладов, но и разовых премий. По его словам, нововведения затронут тех граждан, чей доход частично формируется из поощрительных выплат.