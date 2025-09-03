Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
03 сентября 2025 в 14:10

Экономист назвал самый выгодный месяц для отпуска в 2025 году

Экономист Балынин: отпуск в октябре 2025 года принесет наибольший доход

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Россиянам выгоднее всего брать отпуск в октябре 2025 года, а наименее выгодно — в ноябре, заявил в беседе с «Газетой.Ru» доцент Финансового университета при Правительстве РФ, кандидат экономических наук Игорь Балынин. Эксперт объяснил это количеством рабочих дней в месяце и суммой отпускных и зарплаты, которую получит сотрудник.

В октябре 31 календарный день, из которых в соответствии с производственным календарем по пятидневной рабочей неделе 23 рабочих. В ноябре 30 календарных дней, из которых 19 рабочих. В декабре 31 календарный день, из которых 22 рабочих, — сказал Балынин.

При зарплате в 72 тысячи рублей и среднем дневном заработке в 2158 рублей в октябре работник получит в качестве отпускных 30,2 тысячи рублей, а зарплаты — 40,7 тысячи рублей (всего — 70,9 тысячи рублей). В ноябре и декабре доход составит более 68 тысяч рублей и более 69 тысяч рублей соответственно.

Ранее профессор кафедры управления персоналом Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов заявил, что отпускные с 1 сентября будут начисляться не только с учетом окладов, но и разовых премий. По его словам, нововведения затронут тех граждан, чей доход частично формируется из поощрительных выплат.

отпускные
доходы
отпуски
зарплаты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
VK проведет онлайн-фестиваль для любителей литературы
Первое в России движение беспилотного трамвая запустили в Москве
Китай поразил гостей своим супероружием: как прошел парад победы в Пекине
Маринуем хрустящие огурцы в банке 1 литр: простой рецепт
Мужчина покатался на «таблетке» и получил разрыв селезенки
Стало известно, ждать ли москвичам бабьего лета
Кабачковая икра — как паштет: ароматная закуска для бутербродов
Названы страшные для Украины последствия потери Купянска
«Находятся в хаосе»: на Западе сделали неожиданный вывод о работе RT
Уроженца Омска убили на фестивале в США
Раскрыты детали беседы Ким Чен Ына со спикером парламента Южной Кореи
Дуда обвинил Зеленского в попытке втянуть Польшу в конфликт с Россией
Что взять в самолет: советы для семьи с детьми и сборы без стресса
Силовики в ходе масштабного рейда накрыли крупное убежище нелегалов
Американского телеведущего госпитализировали с малярией
Подростки уничтожили пластиковые трубы на 38 млн рублей
В России расшифровали мощный сигнал Китая Западу
Тихонов назвал главного позорника мирового биатлона
Блогер обратился к командованию ВС РФ с необычным предложением о геймерах
Мать орала, увидев автобус из морга: импотент зарезал сотрудницу кафе
Дальше
Самое популярное
Баклажаны в духовке: блюдо, от которого невозможно оторваться
Общество

Баклажаны в духовке: блюдо, от которого невозможно оторваться

Болгарский яблочный пирог «Три стакана»: пошаговый рецепт с фото
Общество

Болгарский яблочный пирог «Три стакана»: пошаговый рецепт с фото

Необычный рецепт приготовления кабачков: легко, быстро и вкусно
Общество

Необычный рецепт приготовления кабачков: легко, быстро и вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.