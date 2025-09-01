В России с 1 сентября вырастут отпускные для одной категории граждан

Отпускные с 1 сентября будут начисляться не только с учетом окладов, но и разовых премий, сообщил в эфире радио Sputnik профессор кафедры управления персоналом Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов. По его словам, нововведения затронут тех граждан, чей доход частично формируется из поощрительных выплат.

Например, вам установили оклад в 50 тысяч рублей, но при этом работодатель отдельными приказами каждый месяц устанавливает доплату, в итоге вы получаете 100 тысяч рублей. Но разовые приказы в расчет среднего заработка не брались работодателем, а сейчас это исправлено, — уточнил Сафронов.

При этом больничные будут насчитываться по другой формуле — в них не учитываются разовые премии. Мера с отпускными позволит повысить доход граждан и защитить их в случае увольнения, добавил профессор.

Ранее стало известно, что с 1 января 2026 года минимальный размер оплаты труда в России вырастет на 20,7% — до 27 093 рублей. Изменения затронут 4,6 миллиона россиян, чьи зарплаты привязаны к минимальному порогу.