29 августа 2025 в 18:40

Повышение МРОТ на 20,7% затронет 4,6 млн человек

Рост МРОТ на 20,7% повлияет на 4,6 млн россиян

С 1 января 2026 года минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России вырастет на 20,7% — до 27 093 рублей. Это повышение напрямую затронет 4,6 миллиона россиян, чьи зарплаты привязаны к минимальному порогу, передает 360.ru. Работодатели будут обязаны доплачивать сотрудникам до нового уровня оплаты.

Изменения также повлияют на социальные пособия: больничные, декретные выплаты и пособия по уходу за ребенком не могут быть ниже 40% от нового МРОТ. Отпускные и командировочные выплаты для низкооплачиваемых сотрудников будут рассчитываться исходя из обновленного минимума.

Для бизнеса рост МРОТ означает увеличение нагрузки на фонд оплаты труда. Часть предпринимателей не смогут содержать такое количество сотрудников, отмечает вице-президент Ассоциации управленцев Юлия Хайдер. Дополнительное давление окажут рост страховых взносов (до 57 390 рублей в 2026 году) и повышение налогов. К 2030 году МРОТ достигнет 35 000 рублей согласно указу президента РФ Владимира Путина.

Ранее российский лидер подписал закон, который увеличит пособия для беременных студенток и аспиранток до уровня регионального прожиточного минимума. Мера будет действовать начиная с 1 сентября. С учетом средней стипендии, которая составляет от двух до пяти тысяч рублей, общая сумма выплат колеблется от 9,3 до 23,3 тысячи рублей.

МРОТ
россияне
деньги
зарплаты
