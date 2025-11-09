Способы легальной экономии на парковках Саратова: полная информация

Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
09 ноября 2025 в 12:30

Вы водите машину в Саратове и регулярно паркуетесь в центре города? Платные парковки работают уже полгода, и многие автомобилисты еще не знают, как сэкономить. Рассказываем все способы снизить расходы на стоянку.

Какие тарифы действуют в городе

На платных парковках Саратова установлены дифференцированные тарифы в зависимости от типа транспорта и времени стоянки. Для легковых автомобилей (категория В) часовой тариф составляет 45 рублей, полчаса обойдутся в 40 рублей, а стоянка менее 30 минут стоит всего 30 рублей. Мотоциклы и мопеды (категории А и М) оплачиваются дешевле: 30 рублей за час, 25 рублей за полчаса и 20 рублей за короткую парковку до 30 минут. Транспорт других категорий (грузовики, маршрутки) платит по повышенной схеме: 60 рублей за час, 50 рублей за полчаса и 40 рублей за короткую стоянку. Главное правило: первые 15 минут всегда бесплатны для всех.

Парковки в Саратове: кому положены льготы?

Льготы на парковках в Саратове получают несколько категорий граждан, которые могут припарковаться бесплатно на официальных платных зонах. К ним относятся инвалиды всех групп (правда, только на специально отмеченных для них местах), ветераны Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий, ветераны локальных конфликтов, бывшие узники концлагерей, многодетные семьи (оба родителя), владельцы электромобилей и автомобили экстренных служб при выполнении служебных обязанностей.

Как оформить льготы

Для получения годового «пропуска» нужно явиться в Комитет дорожного хозяйства и благоустройства горадминистрации Саратова по адресу: ул. Горького, дом 48. Получить дополнительную информацию можно по номеру: +7 (8452) 26-10-79.

Другие способы сэкономить на парковке

Помимо льгот, есть несколько способов минимизировать расходы. Припаркуйте машину ночью, в выходные или праздничные дни — в эти периоды паркинг абсолютно безвозмезден во всех зонах. Если вы оставляете машину на 30 минут, то используйте полностью первые 15 минут «в подарок» и добавьте еще 15 за минимальную оплату. Регулярно проверяйте информацию о новых льготах в приложении «Горпарковки» — администрация периодически добавляет новые категории граждан. Парковки в Саратове: кому положены льготы? Этот вопрос нужно уточнять ежегодно, так как правила могут меняться.

Валентина Еремеева
В. Еремеева
