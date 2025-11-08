Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
08 ноября 2025 в 18:29

В Германии ожидают налоговый шок из-за роста минимальной зарплаты

Bild: повышение минимальной зарплаты повысит налоговую нагрузку в Германии

Фото: Shutterstock/FOTODOM

С 1 января в Германии повышается минимальная зарплата с €12,82 до €13,90 в час, что может привести к росту налоговой нагрузки для низкооплачиваемых работников почти на треть, сообщает газета Bild со ссылкой на Союз налогоплательщиков (BdSt). По мнению экспертов, налоговый эффект ощутят в первую очередь одиночки, работающие на минимальной ставке.

Тот, кто как одиночка работает полный рабочий день за минимальную зарплату, будет платить примерно на €450 больше налогов в год, — пояснил президент Союза налогоплательщиков Райнер Хольцнагель.

Он подчеркнул, что основной выгодоприобретатель — государство, а налоговая прогрессия особенно ощутима в нижней части доходов. С повышением минимальной зарплаты подоходный налог составит около €2 тысяч в год вместо прежних €1,55 тысячи, при этом рост зарплаты всего около 8%. Так, пекари уже предупредили о возможном подорожании хлебобулочных изделий.

Ранее в Германии опубликовали данные, согласно которым почти четверть детей живут на социальные пособия. Около 3,42 млн несовершеннолетних полностью или частично содержатся за счет государственных выплат, причем среди получателей пособий значительную долю составляют дети, не имеющие гражданства ФРГ.

Германия
налоги
зарплаты
прогнозы
