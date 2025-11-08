В Германии ожидают налоговый шок из-за роста минимальной зарплаты

С 1 января в Германии повышается минимальная зарплата с €12,82 до €13,90 в час, что может привести к росту налоговой нагрузки для низкооплачиваемых работников почти на треть, сообщает газета Bild со ссылкой на Союз налогоплательщиков (BdSt). По мнению экспертов, налоговый эффект ощутят в первую очередь одиночки, работающие на минимальной ставке.

Тот, кто как одиночка работает полный рабочий день за минимальную зарплату, будет платить примерно на €450 больше налогов в год, — пояснил президент Союза налогоплательщиков Райнер Хольцнагель.

Он подчеркнул, что основной выгодоприобретатель — государство, а налоговая прогрессия особенно ощутима в нижней части доходов. С повышением минимальной зарплаты подоходный налог составит около €2 тысяч в год вместо прежних €1,55 тысячи, при этом рост зарплаты всего около 8%. Так, пекари уже предупредили о возможном подорожании хлебобулочных изделий.

