08 ноября 2025 в 19:03

Готовим «ленивый штрудель» в лаваше с грушей и корицей

Закуски из лаваша для будней и праздников: классический яблочный штрудель Закуски из лаваша для будней и праздников: классический яблочный штрудель Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Тонкий лаваш — прекрасное изобретение человечества. Это и хлеб, и лепешка для шаурмы, и основа для приготовления классических десертов, для которых лень готовить сложное тесто. И все эти закуски из лаваша можно подать к столу не только в будни, но и в праздники. Сегодня готовим «ленивый штрудель» в лаваше с классической начинкой.

Ингредиенты:

  • тонкий белый лаваш — 2 шт.;
  • груши — 3 шт. сорта «конференция»;
  • яблоки — 3 шт. сорта «гренни смит»;
  • куриное яйцо — 1 шт.;
  • сахар-песок — 6 ст. л.;
  • свежемолотая корица — 1,5 ч. л.;
  • сливочное масло — 50 г;
  • лимонный сок — 3 ст. л.;
  • сахарная пудра — для сервировки.

Груши и яблоки разрезать пополам, убрать сердцевину и кожуру, нарезать соломкой, полить лимонным соком и перемешать. Сахар карамелизовать в горячем сливочном масле на сковороде, добавить в смесь фрукты, тушить 5–7 минут под крышкой, затем добавить корицу, перемешать и убрать с огня.

Листы лаваша смазать половиной объема взбитого яйца, выложить фрукты в карамели, подвернуть края и скрутить тугие рулеты. Сверху смазать их остатками яйца и запекать в духовке на противне, застеленном пекарской бумагой, четверть часа при температуре 180 градусов. Подавать теплыми, посыпав сладкой пудрой.

Ранее мы рассказывали, как приготовить дома кордон блю.

