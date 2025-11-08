Готовим «ленивый штрудель» в лаваше с грушей и корицей

Тонкий лаваш — прекрасное изобретение человечества. Это и хлеб, и лепешка для шаурмы, и основа для приготовления классических десертов, для которых лень готовить сложное тесто. И все эти закуски из лаваша можно подать к столу не только в будни, но и в праздники. Сегодня готовим «ленивый штрудель» в лаваше с классической начинкой.

Ингредиенты:

тонкий белый лаваш — 2 шт.;

груши — 3 шт. сорта «конференция»;

яблоки — 3 шт. сорта «гренни смит»;

куриное яйцо — 1 шт.;

сахар-песок — 6 ст. л.;

свежемолотая корица — 1,5 ч. л.;

сливочное масло — 50 г;

лимонный сок — 3 ст. л.;

сахарная пудра — для сервировки.

Груши и яблоки разрезать пополам, убрать сердцевину и кожуру, нарезать соломкой, полить лимонным соком и перемешать. Сахар карамелизовать в горячем сливочном масле на сковороде, добавить в смесь фрукты, тушить 5–7 минут под крышкой, затем добавить корицу, перемешать и убрать с огня.

Листы лаваша смазать половиной объема взбитого яйца, выложить фрукты в карамели, подвернуть края и скрутить тугие рулеты. Сверху смазать их остатками яйца и запекать в духовке на противне, застеленном пекарской бумагой, четверть часа при температуре 180 градусов. Подавать теплыми, посыпав сладкой пудрой.

