Почти четверть детей в Германии живет на социальные пособия, сообщает издание Welt со ссылкой на данные федерального агентства по трудоустройству ФРГ. По оценке ведомства, около 3,42 млн несовершеннолетних полностью или частично содержат себя за счет государственных выплат.

Примерно четверть всех несовершеннолетних растут в семьях, которые полностью или частично содержат себя за счет выплат. <...> В общей сложности 3,42 млн детей и подростков относятся к разным категориям тех, кто получает социальную помощь, — говорится в материале.

Как отмечает издание, всего в Германии к концу 2024 года проживало 13,98 млн детей и подростков, из которых 24,5% получали материальную помощь от государства. По информации Welt, на июнь 2025 года среди 1,8 млн несовершеннолетних, получающих гражданские пособия, 854 тысячи не являются гражданами Германии.

Ранее немка Катарина рассказала об особенности российского семейного быта, где женщины успешно совмещают карьеру, домашние обязанности и уход за детьми. В свою очередь российская хозяйка, принимавшая иностранку, объяснила, что такая модель обеспечивает женщине защищенность, в отличие от принятого в Европе равномерного распределения обязанностей.