Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
08 ноября 2025 в 16:47

Стало известно, как немецкие дети выживают благодаря социальным пособиям

Welt: в Германии четверть детей живет на социальные пособия

Берлин, Германия Берлин, Германия Фото: Shutterstock/FOTODOM

Почти четверть детей в Германии живет на социальные пособия, сообщает издание Welt со ссылкой на данные федерального агентства по трудоустройству ФРГ. По оценке ведомства, около 3,42 млн несовершеннолетних полностью или частично содержат себя за счет государственных выплат.

Примерно четверть всех несовершеннолетних растут в семьях, которые полностью или частично содержат себя за счет выплат. <...> В общей сложности 3,42 млн детей и подростков относятся к разным категориям тех, кто получает социальную помощь, — говорится в материале.

Как отмечает издание, всего в Германии к концу 2024 года проживало 13,98 млн детей и подростков, из которых 24,5% получали материальную помощь от государства. По информации Welt, на июнь 2025 года среди 1,8 млн несовершеннолетних, получающих гражданские пособия, 854 тысячи не являются гражданами Германии.

Ранее немка Катарина рассказала об особенности российского семейного быта, где женщины успешно совмещают карьеру, домашние обязанности и уход за детьми. В свою очередь российская хозяйка, принимавшая иностранку, объяснила, что такая модель обеспечивает женщине защищенность, в отличие от принятого в Европе равномерного распределения обязанностей.

Германия
дети
пособия
немцы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
На юге России туристам и приезжим стали давать прозвища
Крупный пожар охватил здание со стройматериалами под Екатеринбургом
В Совфеде рассказали, как США поставили союзников в неловкое положение
В Москве загорелся речной трамвай
В Тульской области нашли причастного к взрыву газа в жилом доме
Названы имена жертв крушения вертолета в Дагестане
«Ноль!»: на Украине затихли все ТЭС
«Запиши в биографию»: юноша довел Захарову до слез одной песней
Стало известно, кому достанется наследство Николаева
Подсчитано, сколько нужно зарабатывать для большой пенсии в России
Киркоров рассказал, как «перевернул всю планету» в поисках сумки для дочери
Пушков объяснил, в чем проблема центра ЕС для противостояния фейкам
Маршал рассказал о последней встрече с Николаевым
Лавров раскрыл подробности «ядерного» поручения Путина
Измена Королевой, три инфаркта, ссоры с женой: как живет Игорь Николаев
Житель Волгоградской области погиб после взрыва самогонного аппарата
Мужчина сорвался с пятого этажа украинского военкомата
Лавров раскрыл, разъяснили ли США России данные о ядерных испытаниях
В Баку прошел парад в честь годовщины победы во второй карабахской войне
«Динамо» под руководством Карпина скатилось к уровню 2006 года
Дальше
Самое популярное
Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой
Семья и жизнь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой

Салат с крабовыми палочками и огурцами — свежий рецепт
Семья и жизнь

Салат с крабовыми палочками и огурцами — свежий рецепт

Закон о тишине в Москве и Московской области в 2025 году
Семья и жизнь

Закон о тишине в Москве и Московской области в 2025 году

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.