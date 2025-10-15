Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
15 октября 2025 в 11:07

Жительница Германии удивилась одной детали в семейном быту русских женщин

Жительница ФРГ Катарина удивилась, как женщины в России остаются красивыми

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Жительница Германии по имени Катарина, посетившая Россию, удивилась организации семейного быта в стране, говорится в блоге «Валери лайт». Немецкая гостья обратила внимание, что в российских семьях женщины совмещают профессиональную деятельность, домашние обязанности и уход за детьми, при этом сохраняя безупречный внешний вид. Мужчины же, согласно ее наблюдениям, после работы преимущественно отдыхают.

Катарина добавила, что в европейских семьях принято равномерное распределение доходов и четкое планирование домашних обязанностей. Однако российская хозяйка, принявшая немку, не согласилась с такой точкой зрения. По ее мнению, российская модель семейных отношений обеспечивает женщине защищенность.

Ранее депутат Брянской областной думы Михаил Иванов в беседе с NEWS.ru заявил, что демографическое благополучие страны возможно только при наличии крепких семей, основанных на духовной близости супругов. По его мнению, браки, заключенные по расчету, представляют собой бесперспективную модель развития семейных отношений.

