14 октября 2025 в 11:27

«Тупиковая модель»: в России призвали решить проблему браков по расчету

Депутат Иванов назвал браки по расчету тупиковыми с демографической точки зрения

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Крепкая семья как основа демографического благополучия страны возможна лишь при духовной близости супругов, тогда как браки по расчету являются тупиковой моделью, заявил NEWS.ru депутат Брянской областной Думы, председатель движения «Россия Православная» Михаил Иванов. По его словам, союзы, основанные на меркантильных интересах, представляют собой завуалированную форму содержанства.

Брак по расчету, фактически являющийся завуалированной формой содержанства, не может быть одобрен, так как противоречит сути семейного союза — любви, взаимной жертвенности и стремлению к духовному единству. Союзы, основанные на меркантильных интересах, как правило, не имеют перспективы для рождения и достойного воспитания нескольких детей. В них отсутствует та самая надежная опора, которая позволяет паре вместе преодолевать трудности, растить потомство и быть единым целым. Также с демографической точки зрения подобные модели поведения являются тупиковыми. Крепкая многодетная семья возможна только там, где между супругами существует подлинная духовная и эмоциональная близость, общность взглядов и жизненных целей, — пояснил Иванов.

Он отметил, что демографическое благополучие государства основано на качестве семейной жизни. По мнению депутата, когда один человек рассматривает партнера как источник материального благополучия, а другой — как объект для удовлетворения амбиций, о крепкой семье речи быть не может.

Крайне важно понимать, что демографическое благополучие страны зиждется не на количестве заключенных браков, а на качестве семейной жизни. Когда один человек рассматривает другого как источник материального благополучия, а другой — как объект для удовлетворения амбиций, ни о какой крепкой семье речи быть не может, — резюмировал Иванов.

Ранее парламентарий Игорь Антропенко заявил, что депутаты Госдумы доработают законопроект об оказании психологических услуг при расторжении брака в качестве вида примирительных процедур. По его словам, правительство РФ предложило внести в документ поправки.

семьи
россияне
демография
депутаты
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Наталья Наволоцкая
Н. Наволоцкая
