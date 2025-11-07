Киев хочет получать в бюджет миллионы долларов за счет сервиса для взрослых Нардеп Гетманцев: бюджет Украины может получать $24 млн в год с моделей OnlyFans

Украинские депутаты оценили потенциальные налоговые поступления от моделей платформы OnlyFans в почти $24 млн (более 1,9 млрд рублей) ежегодно, заявил председатель налогового комитета Верховной рады Даниил Гетманцев в своем Telegram-канале. По его словам, для реализации этого финансового потенциала требуется внести изменения в действующее законодательство.

Гетманцев пояснил, что в первую очередь необходимо декриминализировать производство порнографической продукции, которое до сих пор преследуется по украинскому УК. Это позволит Киеву собирать порядка 1 млрд гривен, отметил нардеп.

Инициатива по легализации этого вида деятельности обсуждается в парламенте уже длительное время на фоне значительного бюджетного дефицита. Гетманцев напомнил, что законопроект, позволяющий обложить налогом доходы создателей контента, был внесен на рассмотрение еще в прошлом году, однако он вызвал оживленные дискуссии и до сих пор не принят.

Ранее стало известно, что модель OnlyFans Авалон Саф, использующая псевдоним Лана, нашла необычный способ заработка, продавая видео со своими метеоризмами. Согласно информации источника New York Post, за каждое такое видео она получает около $200 (примерно 16 тыс. рублей).