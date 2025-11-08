Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
08 ноября 2025 в 19:32

Военэксперт предсказал участь Зеленского в случае побега

Полковник Киселев: Зеленского в случае побега ждет участь перебежчика Кузьминова

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Президента Украины Владимира Зеленского в случае побега в Польшу ждет участь российского перебежчика Максима Кузьминова, заявил РИА Новости военный эксперт полковник запаса Виталий Киселев. Он напомнил, что Кузьминов угнал вертолет по заданию СБУ, скрылся в Испании и впоследствии был там застрелен неизвестными.

В СМИ просочилась информация о возможности бегства Зеленского в Польшу. Польша, как и Испания, стала одной из площадок бегства предателей России, их участь там незавидная. Предатель-вертолетчик Кузьминов был одним из них, — сказал агентству Киселев.

Ранее бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор заявил, что Зеленский подготовил план бегства в Польшу и может в любой момент покинуть страну. Макгрегор призвал привлечь его к ответу.

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров до этого заявил, что Зеленскому нужно бежать в Британию. В случае же попытки бегства в Польшу украинский президент может быть выдан. По словам сенатора, ему следует опасаться не польских властей, а «своего народа».

Владимир Зеленский
Украина
побеги
Польша
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Сбежавшего с $400 тыс. украинского полицейского поймали в лесу с палаткой
Рудковская раскрыла диагноз Гном Гномыча
«Букины», слова о Москве, воспитание детей: как живет актер Павел Савинков
Украинский суд арестовал комбата, чьи военные погибли во время награждения
В российском регионе рыси стали нападать на кошек и собак
Власти Литвы признали неспособность МВД бороться с воздушными шарами
Лучший рецепт креветок! Готовим в кляре за 20 минут
Малолетнего пособника террористов арестовали в российском городе
Военэксперт предсказал участь Зеленского в случае побега
Автобус выехал на тротуар и протаранил толпу
Российский военный рассказал, как уничтожили Leopard для Путина
Провинциальный бизнесмен потребовал, чтобы Гордон снес свою беседку
На Украине нашли, через кого заполучить американский СПГ
От Костика до «Гоголя»: фото самых ярких ролей юбиляра Олега Меньшикова
Паспорт РФ, замужество, помощь украинцам: как живет певица Ани Лорак
Российский скульптор «ожил» в комментариях под сообщением о своей смерти
Зеленскому посоветовали приготовить отчет о трате средств
Раскрыто, кто следит за соблюдением прав бойцов СВО в Москве
В Копейске скончался почетный гражданин и бизнесмен
Появилось видео последних секунд полета Ка-226 перед падением в Дагестане
Дальше
Самое популярное
Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой
Семья и жизнь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой

Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю
Семья и жизнь

Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие
Семья и жизнь

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.