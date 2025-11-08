Президента Украины Владимира Зеленского в случае побега в Польшу ждет участь российского перебежчика Максима Кузьминова, заявил РИА Новости военный эксперт полковник запаса Виталий Киселев. Он напомнил, что Кузьминов угнал вертолет по заданию СБУ, скрылся в Испании и впоследствии был там застрелен неизвестными.

В СМИ просочилась информация о возможности бегства Зеленского в Польшу. Польша, как и Испания, стала одной из площадок бегства предателей России, их участь там незавидная. Предатель-вертолетчик Кузьминов был одним из них, — сказал агентству Киселев.

Ранее бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор заявил, что Зеленский подготовил план бегства в Польшу и может в любой момент покинуть страну. Макгрегор призвал привлечь его к ответу.

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров до этого заявил, что Зеленскому нужно бежать в Британию. В случае же попытки бегства в Польшу украинский президент может быть выдан. По словам сенатора, ему следует опасаться не польских властей, а «своего народа».