07 ноября 2025 в 15:41

В Совфеде ответили на сообщения о плане побега Зеленского

Сенатор Джабаров: Зеленскому грозит выдача в случае бегства в Польшу

Владимир Джабаров Владимир Джабаров Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

В случае попытки бегства в Польшу украинский президент Владимир Зеленский может быть выдан, и его единственным вариантом остается Англия, заявил заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с Lenta.ru. По словам сенатора, ему следует опасаться не польских властей, а «своего народа».

Я думаю, что поляки его выдадут любой заинтересованной стороне, там никакой любви нет. Он для них не оправдавший надежды кандидат, — заявил сенатор.

Сенатор предположил, что украинский лидер давно рассматривает пути отступления, однако Лондон остается единственным местом, где ему могут гарантировать безопасность.

Ранее бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор заявил, что Зеленский подготовил план бегства в Польшу и может в любой момент покинуть страну. Американский полковник в отставке также подчеркнул, что не следует позволять президенту Украины избежать правосудия, поскольку он должен понести ответственность за свои действия перед своим и российским народами.

