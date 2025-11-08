Россиянам раскрыли способ получения в старости 50 тысяч рублей Финэксперт Солодовникова: для пенсии в 50 тысяч рублей требуется 15 лет стажа

Для получения пенсионных выплат в размере 50 тыс. рублей ежемесячно требуется иметь трудовой стаж не менее 15 лет и заработную плату, превышающую 230 тыс. рублей, заявила ТАСС эксперт Президентской Академии Марина Солодовникова. Специалист пояснила, что основным требованием является достижение установленного пенсионного возраста: 65 лет для мужчин и 60 лет для женщин.

Чтобы выйти на пенсию с выплатой около 50 тыс. рублей, необходимо соблюсти несколько условий. А именно, достичь пенсионного возраста — 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин; иметь страховой стаж не менее 15 лет, включая нестраховые периоды (уход за ребенком до полутора лет, служба в армии и т. д.) И накопить не менее 280 пенсионных баллов, — сказала эксперт.

Ранее Соцфонд России сообщал, что средний размер пенсионных выплат по старости в России составил 25 198 рублей по состоянию на 1 октября 2025 года. Данный показатель вырос на 219 рублей с начала текущего года. Статистические данные также показывают различие между выплатами работающим и неработающим пенсионерам. Первая категория получает в среднем 22 378 рублей, тогда как вторая — 25 847 рублей. Ежемесячная разница между этими категориями достигает 3469 рублей.

До этого стало известно, что большинство российских пенсионеров получат январские выплаты досрочно — в последний рабочий день 2025 года. В связи с продолжительными новогодними праздниками пенсии в увеличенном размере будут перечислены 30 декабря.