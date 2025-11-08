Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
08 ноября 2025 в 05:22

Назван размер средней пенсии по старости в России

Соцфонд: средняя пенсия по старости в России достигла 25,2 тысячи рублей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Средний размер пенсии по старости в России достиг 25 198 рублей на 1 октября 2025 года, следует из данных опубликованных на сайте Соцфонда России. Этот показатель продемонстрировал увеличение на 219 рублей с начала 2025 года.

Также в статистике отмечается, что работающие пенсионеры получают 22 378 рублей, тогда как неработающие — 25 847 рублей. Разница между выплатами для этих категорий составляет 3469 рублей ежемесячно.

Ранее депутат Государственной думы Екатерина Стенякина рассказала, что в следующем году средний размер страховой пенсии по старости составит более 27 тыс. рублей после индексации на 7,6%. По ее словам, такую пенсию назначают при достижении пенсионного возраста, получении инвалидности или при потере кормильца.

До этого Соцфонд России досрочно перевел ноябрьские пенсии и социальные пособия примерно 17 млн граждан. Выплаты, которые обычно приходились на первые числа месяца и совпадают с государственными праздниками, поступили раньше.

Кроме того, руководитель Высшей школы финансов РЭУ имени Плеханова Константин Ордов призвал россиян не полагаться только на пенсию в старости. Он подчеркнул, что важно начинать копить заранее.

