01 ноября 2025 в 14:51

Россиян попросили не рассчитывать на одну лишь пенсию

Экономист Ордов: россиянам не следует рассчитывать на одну только пенсию

Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости

Россиянам не следует рассчитывать на одну только пенсию, чтобы не столкнуться с резким ухудшением уровня и качества жизни, заявил директор Высшей школы финансов РЭУ имени Г. В. Плеханова Константин Ордов. По его мнению, следует откладывать деньги на старость, диверсифицируя активы в акции, облигации и депозиты, передает радиостанция «Говорит Москва».

Когда я говорю, что вы не рассчитывайте на пенсию, то круглые глаза у моих родственников и друзей. Но суть не в том, что вы не увидите пенсию. Если у вас относительно высокая зарплата, то пенсия в 20 тысяч будет связана с резким ухудшением уровня жизни и качества жизни. Для того чтобы вам, выйдя на пенсию, существенно не столкнуться с ухудшением, необходимо как можно раньше задуматься, — отметил Ордов.

Ранее юрист Екатерина Ноженко рассказала, что фиксированную часть пенсии можно увеличить на 30–50%. По ее словам, надбавку в 50% получают те, кто проработал на Крайнем Севере не менее 15 лет. При этом 30% прибавки положено тем, кто трудился в районах, приравненных к Крайнему Северу. Сельские жители также имеют право на отдельные повышения.

