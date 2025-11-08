Российский военный рассказал, как уничтожили Leopard для Путина KP.RU: российский дрон ВТ 40 заманил Leopard в ловушку и уничтожил

Российский военнослужащий с позывным Москва рассказал о захвате и уничтожении в Работино танка Leopard 2, фрагмент которого позже передали президенту РФ Владимиру Путину, сообщает KP.RU. По его словам, танк заметили с квадрокоптера и вывели на заранее подготовленную позицию, где его поразил FPV-дрон ВТ 40.

Leopard работал по нам прямой или полупрямой наводкой. Они любили подъехать к нашим позициям на три-четыре километра. <...> Для противника это было очень эффективно. Высокая скорость полета снаряда, настильная траектория. У тебя не больше секунды, чтобы спрятаться, услышав выстрел, — рассказал боец.

Москва отметил, что танк эффектно загорелся и затем взорвался. Успех операции во многом обеспечил дрон ВТ 40, названный в честь погибшего Владлена Татарского. Фрагмент танка после операции был передан в личную библиотеку президента России.

Ранее в Сети появились кадры уничтожения Leopard 2. Как пояснил командир роты снайперов, бронемашину ликвидировали летом 2023 года в районе Работино во время контрнаступления ВСУ.