Опубликованы кадры уничтожения Leopard, фрагмент которого передали Путину

Фото: IMAGO/Darius Mataitis/Global Look Press

Издание KP.RU опубликовало видео уничтожения танка Leopard 2, фрагмент которого хранится в библиотеке президента России Владимира Путина. Кадры сняты с воздуха, судя по ним, после удара бронемашина загорелась. Командир роты снайперов с позывным Москва рассказал, что все происходило во время контрнаступления ВСУ летом 2023 года в районе Работино.

Это было во время контрнаступления ВСУ у Работино летом 2023 года. Танк с хорошей оптикой досаждал нам, работая по ночам, поэтому мы его выслеживали. Заметили перемещение днем к селу, дальше было просто, — пояснил военный.

Российские военнослужащие заранее изучили уязвимые места западной бронетехники. В ходе боевых действий оператор дрона точно поразил Leopard в область под башней.

Москва признался: о том, что обломок уничтоженного при его участии немецкого танка попал в экспозицию Кремля узнал случайно — из видео в интернете. Он отметил, что такой исход, безусловно, приятен.

Ранее в Сети появились кадры, на которых зафиксирован момент ликвидации немецкого танка Leopard ВСУ силами расчета FPV-дронов «Рубикон». Цель была обнаружена в лесопосадке неподалеку от поселка Ялта в ДНР.

