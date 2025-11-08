Появилось видео последних секунд полета Ка-226 перед падением в Дагестане

Пилот вертолета Ка-226 несколько раз пытался подняться в воздух перед падением в Карабудахкентском районе Дагестана, следует из видео в Telegram-канале Mash. Сначала судно упало на берег Каспийского моря, сломало хвостовую часть, а затем снова поднялось в воздух.

На кадрах можно заметить, что борт некоторое время раскручивало в разные стороны. Затем вертолет потерял управление и врезался в пирс, разваливаясь на куски. После этого он упал на частный дом и загорелся.

Один из пострадавших при падении Ка-226 получил ожоги более 90% тела. Источник в экстренных службах рассказал, что выживших доставили в Центральную городскую больницу Избербаша. Другой пострадавший получил ожоги около 35% тела, еще один — около 20%. Следствие считает, что падение могло произойти из-за ошибки пилота и технической неисправности.

При крушении погибли пять человек. Среди них оказались четыре сотрудника Кизлярского электромеханического завода и бортмеханик вертолета. Также погиб заместитель генерального директора КЭМЗ по строительству и транспортному обеспечению Ачало Магомедов.