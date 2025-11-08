Сбежавшего с $400 тыс. полицейского поймали в лесу с палаткой и запасом еды

Сбежавшего с $400 тыс. полицейского поймали в лесу с палаткой и запасом еды На Украине сбежавшего с $400 тыс. полицейского Рыбянского задержали в лесу

На Украине задержали начальника отделения полиции Дарницкого района Киева Юрия Рыбянского, скрывшегося с изъятыми у преступников $400 тыс. (32 млн рублей), сообщила пресс-служба городской прокуратуры. Его нашли в лесу, где он прятался в палатке. Суд арестовал его на два месяца с возможностью выйти под залог в $317,3 тыс. (25,7 млн рублей).

Суд назначил Рыбянскому меру пресечения в виде содержания под стражей на срок 60 суток, — сказано в сообщении.

Рыбянский скрывался в лесу в Ровенской области. Он жил в палатке, оборудованной зарядной станцией. Полицейский также запасся едой и снаряжением. Отмечается, что при нем была не вся сумма.

По данным следствия, Рыбянский был ответственным за хранение $400 тыс., которые изъяли по делу о нелегальной организации азартных игр. Он не явился на службу и перестал выходить на связь. Родственники заявили о пропаже полицейского, после чего было заведено уголовное дело о преднамеренном убийстве с пометкой «без вести пропавший». Теперь фигуранту грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.