В Киеве ищут исчезнувшего вместе с арестованными деньгами полицейского В Киеве вместе с арестованными деньгами исчез глава отделения полиции

В Киеве пропали арестованные денежные средства и начальник полицейского отделения, который нес за них ответственность, сообщило столичное управление полиции. По данным украинских СМИ, речь может идти о сумме в $400 тыс. (32 млн рублей).

Полиция разыскивает главу отделения Дарницкого управления полиции Юрия Рыбянского, который не явился на службу и перестал выходить на связь. Вместе с ним пропали и арестованные средства, находившиеся в его ведении. В связи с произошедшим правоохранительные органы открыли дело по статье «преднамеренное убийство», добавив к нему пометку «без вести пропавший».

