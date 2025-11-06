Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
06 ноября 2025 в 13:12

В Киеве ищут исчезнувшего вместе с арестованными деньгами полицейского

В Киеве вместе с арестованными деньгами исчез глава отделения полиции

Полиция Полиция Фото: Matthias Balk/dpa/Global Look Press

В Киеве пропали арестованные денежные средства и начальник полицейского отделения, который нес за них ответственность, сообщило столичное управление полиции. По данным украинских СМИ, речь может идти о сумме в $400 тыс. (32 млн рублей).

Полиция разыскивает главу отделения Дарницкого управления полиции Юрия Рыбянского, который не явился на службу и перестал выходить на связь. Вместе с ним пропали и арестованные средства, находившиеся в его ведении. В связи с произошедшим правоохранительные органы открыли дело по статье «преднамеренное убийство», добавив к нему пометку «без вести пропавший».

Ранее украинская чиновница была объявлена в розыск. Женщина закупила элитные овощерезки для бомбоубежищ в Киеве и сбежала в Турцию. Сомнительный тендер на покупку оборудования для убежищ в 2023 году объявила глава отдела Управления образования Днепровской районной администрации Ольга Дроздова. В его результате приобрели 12 французских овощерезок по 131 тыс. гривен за штуку (260 тыс. рублей) и генератор по завышенной цене.

