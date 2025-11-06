Североатлантический альянс призывает Киев организовать крупную диверсию с жертвами наподобие крушения малайзийского Boeing, передает пресс-бюро Службы внешней разведки РФ. По ее данным, на этот раз мишенью может стать Запорожская АЭС.

Предлагается осуществить крупную диверсию с жертвами среди украинцев и жителей стран Евросоюза наподобие трагедии малайзийского авиарейса МН17 в 2014 году, — сказано в сообщении.

В СВР добавили, что Запад, в частности европейские натовцы, намереваются организовать аварию на ЗАЭС. Ответственность за произошедшее, по данным разведслужбы, планируется возложить на Россию.

В области распространения радиоактивных частиц окажутся жители подконтрольных Киеву районов и граждане стран ЕС вблизи украинской западной границы, — добавили в пресс-бюро.

Ранее член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник заявил, что Европа обязана обеспечить защиту Запорожской АЭС от возможных диверсий со стороны Киева. Парламентарий отметил, что авария на атомной электростанции может привести к катастрофе, которая затронет множество государств. По его словам, в Европе забыли, что произошло, когда вышел из строя не самый мощный и современный реактор.