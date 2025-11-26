День матери
Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
26 ноября 2025 в 23:02

ПВО отбила атаку дронов ВСУ на три региона России

МО: ПВО сбила 12 дронов ВСУ над тремя регионами России

ПВО РФ ПВО РФ Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Дежурные средства противовоздушной обороны за четыре часа перехватили и уничтожили 12 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины, сообщила пресс-служба Минобороны России. Дроны атаковали три региона страны.

В период с 16:00 до 20:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 12 украинских беспилотных летательных аппаратов: восемь БПЛА — над территорией Белгородской области, три БПЛА — над территорией Курской области, один БПЛА — над территорией Республики Крым, говорится в публикации.

Ранее Чувашия подверглась атаке украинских беспилотников, после чего власти начали эвакуацию населения для обеспечения безопасности. Как уточнил глава региона Олег Николаев, благодаря действиям экстренных служб жертв удалось избежать.

До этого в оборонном ведомстве информировали, что силы ПВО за ночь на 25 ноября ликвидировали и перехватили 249 украинских беспилотников над регионами России. По данным МО, 116 и четыре дрона уничтожили над акваториями Черного и Азовского морей соответственно, еще 76 — над Краснодарским краем. 23 БПЛА были перехвачены над территорией Республики Крым, 16 — над Ростовской областью.

Минобороны РФ
ВСУ
ПВО
дроны
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Приметы 27 ноября: Куделица, Филиппов день — начало поста и время работы
Алименты в 1 рубль, скандальные разводы, отъезд из РФ: как живет Кержаков
«Инопланетный корабль» 3I/ATLAS совершит удивительный маневр
Недалеко от Белого дома в Вашингтоне произошла стрельба
«Нас хотят обмануть»: Алаудинов оценил план Трампа по Украине
ПВО отбила атаку дронов ВСУ на три региона России
Жена Петросяна напугала фанатов фотографией из больницы
В Нижегородской области ребенок погиб под колесами двух иномарок
«Под ноль»: украинская бригада оказалась на грани уничтожения в зоне СВО
«Молодым не повезло»: саблистка Егорян о санкциях, шоу «Титаны» и сыне
Биография Юлии Началовой: как жила и от чего умерла молодая певица
МВД перечислило признаки фейковых сообщений от «Госуслуг»
Названы новые цены на проезд в московском транспорте в 2026 году
На украинских сайтах появились призывы не участвовать в боевых действиях
Народный доктор и любимец зрителей: биография Александра Мясникова
В Иваново разоблачили схему с мусором на миллиарды
Решение Зеленского вызвало недовольство в рядах ВСУ
К чему в действительности привело покорение Сибири Ермаком
В США закрыли последнее дело против Трампа
Стало известно о начале испытаний новой технологии против кариеса
Дальше
Самое популярное
Два яблока и немного муки — готовлю присканцы: украинские яблочные лепешки для завтрака или перекуса
Общество

Два яблока и немного муки — готовлю присканцы: украинские яблочные лепешки для завтрака или перекуса

Эти трубочки из лаваша а-ля пицца не стыдно подать и на новогодний стол: вкуснейшая закуска за 15 минут. Секрет в обалденной начинке
Общество

Эти трубочки из лаваша а-ля пицца не стыдно подать и на новогодний стол: вкуснейшая закуска за 15 минут. Секрет в обалденной начинке

Народный доктор и любимец зрителей: биография Александра Мясникова
Семья и жизнь

Народный доктор и любимец зрителей: биография Александра Мясникова

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.