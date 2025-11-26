ПВО отбила атаку дронов ВСУ на три региона России МО: ПВО сбила 12 дронов ВСУ над тремя регионами России

Дежурные средства противовоздушной обороны за четыре часа перехватили и уничтожили 12 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины, сообщила пресс-служба Минобороны России. Дроны атаковали три региона страны.

В период с 16:00 до 20:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 12 украинских беспилотных летательных аппаратов: восемь БПЛА — над территорией Белгородской области, три БПЛА — над территорией Курской области, один БПЛА — над территорией Республики Крым, — говорится в публикации.

Ранее Чувашия подверглась атаке украинских беспилотников, после чего власти начали эвакуацию населения для обеспечения безопасности. Как уточнил глава региона Олег Николаев, благодаря действиям экстренных служб жертв удалось избежать.

До этого в оборонном ведомстве информировали, что силы ПВО за ночь на 25 ноября ликвидировали и перехватили 249 украинских беспилотников над регионами России. По данным МО, 116 и четыре дрона уничтожили над акваториями Черного и Азовского морей соответственно, еще 76 — над Краснодарским краем. 23 БПЛА были перехвачены над территорией Республики Крым, 16 — над Ростовской областью.