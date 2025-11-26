Стало известно о начале испытаний новой технологии против кариеса В Сеченовском университете начались испытания оптического зонда против кариеса

Клинические испытания оптического зонда для точной диагностики кариеса начались в Сеченовском университете, сообщили в пресс-службе вуза. Разработка предназначена для определения типов кариозного дентина прямо во время стоматологического вмешательства. Технология позволяет повысить точность оценки состояния тканей и сократить объем удаления, передает РИА Новости.

В Сеченовском университете стартовали клинические испытания нового диагностического устройства, разработанного для дифференциации типов кариозного дентина непосредственно во время стоматологического вмешательства, — говорится в сообщении.

По данным вуза, зонд фиксирует флуоресценцию зубных тканей и помогает врачу различать участки, которые нужно удалить, и те, которые можно сохранить. Разработчики также планируют адаптировать алгоритм под разные группы пациентов и расширить возможности устройства, включая определение расстояния до пульпы для более точного контроля глубины препарирования.

Ранее Минздрав России выдал разрешение на клиническое применение двух индивидуальных противоопухолевых вакцин — мРНК-вакцины для терапии меланомы и пептидной вакцины. Как подчеркнул министр Михаил Мурашко, технология требует оценки эффективности и безопасности, поэтому пока не будет массово применяться.