В России появилась вакцина для терапии меланомы

Минздрав выдал разрешение на использование в клинической практике мРНК вакцины для терапии меланомы, сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Также одобрена пептидная вакцина для терапии злокачественных новообразований, передает РИА Новости.

Сегодня министерство здравоохранения выдало разрешения на использование в клинической практике двух индивидуальных биотехнологических лекарственных препаратов. Это новое поколение противоопухолевых препаратов – лечебная вакцина на платформе мРНК и пептидная вакцина, — сказал он.

Министр отметил, что на начальном этапе речь не идет о массовом применении этой технологии. Он подчеркнул, что об этом можно будет говорить после оценки ее эффективности и безопасности. Также он отметил, что эта технология — не панацея, а лишь один из методов лечения, которые сейчас разрабатываются и внедряются.

Ранее директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил о готовности в течение 1–1,5 месяца начать лечение пациентов от рака отечественной мРНК-вакциной. По его словам, документы для производства персонализированных вакцин против меланомы уже поданы в Минздрав, а также сформированы группы добровольцев с определенными генетическими профилями.