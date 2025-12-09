Мурашко раскрыл, когда пациенты получат вакцину для терапии меланомы Мурашко: пациентам могут дать вакцину для терапии меланомы в начале 2026 года

Первые пациенты могут получить вакцину для терапии меланомы в начале следующего года, сообщил РИА Новости министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. По его словам, ведомство уже дало соответствующее разрешение.

Минздрав дал разрешение, сейчас готовятся пациенты. И первые пациенты уже получат [вакцину], я надеюсь, в начале следующего года, — сказал Мурашко.

Ранее министр отметил, что на начальном этапе речь не идет о массовом применении этой технологии. Он подчеркнул, что об этом можно будет говорить после оценки ее эффективности и безопасности. Также он отметил, что эта технология — не панацея, а лишь один из методов лечения, которые сейчас разрабатываются и внедряются.

До этого директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил о готовности в течение 1–1,5 месяца начать лечение пациентов от рака отечественной мРНК-вакциной. Он отметил, что документы для производства персонализированных вакцин против меланомы уже поданы в Минздрав, а также сформированы группы добровольцев с определенными генетическими профилями.