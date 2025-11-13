В России применили новый вид терапии при сердечной недостаточности В Сеченовке начали применять новый вид терапии при сердечной недостаточности

В Клинике госпитальной терапии имени А. А. Остроумова начали применять новый вид терапии. Там указали, что дистанционный мониторинг применяется для титрации лекарственной терапии при сердечной недостаточности, передает РИА Новости.

Благодаря этому число случаев повторной госпитализации и смертности в группе удаленного наблюдения снизилось в восемь раз, говорится в материале. На протяжении шести месяцев клиницисты наблюдали за пациентами после выписки и корректировали им дозировку лекарств удаленно и стандартно — с периодическим посещением врача офлайн. По результатам исследования, за весь период три пациента были госпитализированы повторно и один скончался.

