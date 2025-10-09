Сибирские ученые выявили способ остановить потерю мышц в старости

Ученые Сибирского государственного медицинского университета разработали инновационный метод диагностики возрастной потери мышечной массы. Новый подход позволяет выявлять саркопению на ранних стадиях до появления выраженных симптомов, результаты исследования опубликованы в авторитетном научном журнале Frontiers in Bioscience-Landmark.

Метод основан на применении жидкостной биопсии — анализе крови, сфокусированном на изучении внеклеточных везикул и определенных видов макрофагов. Эти элементы несут важную информацию о состоянии мышечной ткани и процессах ее деградации.

В ходе исследования специалисты проанализировали более 40 параметров у различных групп пациентов, включая уникальную категорию с пресаркопенией — начальной стадией заболевания. Были выявлены десятки числовых закономерностей, в том числе повышение концентрации белка витронектина в 1,4 раза, что ассоциировано со старением тканей.

Сегодня врач подтверждает риск диабета по уровню глюкозы. Наша работа закладывает основу для того, чтобы так же просто выявлять и начинающуюся саркопению, — рассказал ассистент кафедры биохимии и молекулярной биологии с курсом клинической лабораторной диагностики СибГМУ Дмитрий Сваровский.

Разработка открывает возможности для своевременного вмешательства и персонализированного подхода к лечению. В перспективе выявленные показатели могут использоваться не только для диагностики, но и в качестве терапевтических мишеней.

Исследование носило мультидисциплинарный характер с участием специалистов в области гериатрии, эндокринологии, биохимии и молекулярной биологии. Работа выполнена в рамках программы «Приоритет-2030» и продолжается с фокусом на изучении роли выявленных показателей в патогенезе саркопении.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова, открывая региональное движение «За медицину здорового долголетия», заявила, что уже сегодня некоторые россияне могут дожить до 120 лет. По ее словам, все зависит от индивидуальных особенностей организма.