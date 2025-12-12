Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
12 декабря 2025 в 11:58

В Кремле не знают о возможной встрече Трампа с Украиной и ЕС

Песков: Москве неизвестно о планах Трампа встречаться с Украиной и ЕС

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Aaron Schwartz — Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press
Москве неизвестно, состоится ли встреча президента США Дональда Трампа с представителями Украины и Евросоюза, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС. Накануне американский лидер заявил, что США примут участие в субботней встрече, если будет хороший шанс на мирную сделку.

Мы не знаем, будет ли она или не будет, США еще не решили. У нас такой информации нет, — сказал Песков.

Ранее Трамп заявил, что продолжение затянувшегося украинского кризиса чревато третьей мировой войной. Он также добавил, что пока происходящие в Восточной Европе события не отражаются на США, но все может измениться.

До этого пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт рассказала, что президент США осведомлен о новом мирном предложении украинского коллеги Владимира Зеленского. Предложение украинской стороны находится в поле внимания американского лидера и особенно изучается, подчеркнула она.

