Ермака уличили в тайном ввозе ядерных отходов на Украину В Минобороны заявили, что Ермак лично курировал ввоз ядерных отходов на Украину

Бывший глава офиса президента Украины Андрей Ермак лично курировал логистику и финансы тайного ввоза отработавшего ядерного топлива на территорию страны, заявил начальник войск РХБЗ ВС РФ генерал-майор Алексей Ртищев. Поставки, по его словам, осуществлялись без уведомления Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) и других профильных организаций.

Не менее серьезные опасения вызывает деятельность Украины в сфере обеспечения радиационной безопасности, включая попытки ядерного шантажа со стороны Киева. Особая роль в этом принадлежит бывшему главе офиса президента Украины Ермаку, — подчеркнул он.

Ранее Ртищев заявил, что в материалах, обнаруженных в уничтоженном пункте управления беспилотными системами ВСУ, содержится информация о возможности использования до 15 артснарядов с боевыми отравляющими веществами в дронах типа «Баба-яга». Он привел в качестве доказательств документы о характеристиках украинского БПЛА.

Помимо этого, генерал-майор рассказал, представители Службы безопасности Украины проходят инструктаж по изготовлению и применению так называемых грязных бомб. В учебных материалах детально рассматривается сценарий кражи опасных радиоактивных источников и последующее производство из них взрывных устройств, заявил он.