Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
12 декабря 2025 в 13:01

Ермака уличили в тайном ввозе ядерных отходов на Украину

В Минобороны заявили, что Ермак лично курировал ввоз ядерных отходов на Украину

Андрей Ермак Андрей Ермак Фото: Kaniuka Ruslan/Keystone Press Agency/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Бывший глава офиса президента Украины Андрей Ермак лично курировал логистику и финансы тайного ввоза отработавшего ядерного топлива на территорию страны, заявил начальник войск РХБЗ ВС РФ генерал-майор Алексей Ртищев. Поставки, по его словам, осуществлялись без уведомления Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) и других профильных организаций.

Не менее серьезные опасения вызывает деятельность Украины в сфере обеспечения радиационной безопасности, включая попытки ядерного шантажа со стороны Киева. Особая роль в этом принадлежит бывшему главе офиса президента Украины Ермаку, — подчеркнул он.

Ранее Ртищев заявил, что в материалах, обнаруженных в уничтоженном пункте управления беспилотными системами ВСУ, содержится информация о возможности использования до 15 артснарядов с боевыми отравляющими веществами в дронах типа «Баба-яга». Он привел в качестве доказательств документы о характеристиках украинского БПЛА.

Помимо этого, генерал-майор рассказал, представители Службы безопасности Украины проходят инструктаж по изготовлению и применению так называемых грязных бомб. В учебных материалах детально рассматривается сценарий кражи опасных радиоактивных источников и последующее производство из них взрывных устройств, заявил он.

Андрей Ермак
ядерное топливо
Украина
Минобороны РФ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Двух россиян задержали по делу о содействии терроризму
Сомнолог предупредил, к каким последствиям приводит работа по ночам
IBA хочет провести боксерский поединок между титулованными бойцами UFC
Илон Маск рассказал о смене взглядов на бога
Житель ЛНР пытался скрыть свое прошлое, но не смог
Зеленский запросил встречу с президентом Польши
Ушел из жизни выдающийся детский врач
«Звучит абсурдно»: политолог об идее создать экономическую зону в Донбассе
Батареи в московских домах станут теплее
Выставка «Русский туман» открылась в галерее Artstory в Москве
Фермеры облили навозом флаг Франции и ЕС
Не сдержала слез на концерте: у Долиной сдают нервы из-за квартиры? Детали
Жительницу Ямала оштрафовали за нападение на полицейских
Более 30 беспилотников сбили в российских регионах за пять часов
В Кремле ответили на идею Зеленского о референдуме по Донбассу
В России вынесли первый приговор за самовыгул собаки
Креативный директор «Союзмультфильма» оказалась в базе «Миротворца»
Трое подростков обстреляли прохожего из сигнального пистолета
«Кубок вкуса»: подаем оливье на Новый год в апельсиновых чашах
Стало известно, сколько продлились переговоры Путина и Пезешкиана
Дальше
Самое популярное
Рыбная запеканка по-царски: обалденный минтай в сырно-сметанной заливке
Общество

Рыбная запеканка по-царски: обалденный минтай в сырно-сметанной заливке

Куриные ножки в слоеном тесте: можно порционно подать на Новый год или просто вкусно поужинать
Общество

Куриные ножки в слоеном тесте: можно порционно подать на Новый год или просто вкусно поужинать

Много лет занимает достойное место на столе в Новый год наравне с оливье и шубой: салат «Подсолнух»
Общество

Много лет занимает достойное место на столе в Новый год наравне с оливье и шубой: салат «Подсолнух»

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.