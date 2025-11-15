Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
15 ноября 2025 в 20:57

«Давай поживем еще»: Стас Михайлов рассмеялся после вопроса о старости

Стас Михайлов заявил, что пока не думает о старости

Стас Михайлов Стас Михайлов Фото: NEWS.ru
Певец Стас Михайлов с иронией ответил на вопрос корреспондента NEWS.ru о том, где бы он хотел провести старость. В ходе праздника «Радио Шансон» — Всенародная танцплощадка «Ээхх, Разгуляй!» он отметил, что до зрелого возраста еще надо дожить.

Давай поживем еще. Подожди, ну что ты [про] старость. Там, где Бог управит, там и будем, если доживем, — сказал певец.

Он также назвал Алтай и Камчатку своими любимыми регионами в России и рассказал о планах посетить уникальную скалу с изображением Богородицы. Одним из любимых мест он назвал Байкал.

У нас столько мест интересных. И вот сейчас мы поставили задачу себе: на Алтае есть [место], где сделана в скале Богородица большая. Это же чудо вообще. Мы хотим туда попасть. Камчатка мне нравится. Байкал очень люблю, — отметил артист.

Ранее певица Татьяна Буланова раскрыла кулинарные предпочтения и призналась, что любит острый «Доширак». В рамках мероприятия «Радио Шансон» она отметила, что сама почти не готовит.
«Давай поживем еще»: Стас Михайлов рассмеялся после вопроса о старости
