«Давай поживем еще»: Стас Михайлов рассмеялся после вопроса о старости

Певец Стас Михайлов с иронией ответил на вопрос корреспондента NEWS.ru о том, где бы он хотел провести старость. В ходе праздника «Радио Шансон» — Всенародная танцплощадка «Ээхх, Разгуляй!» он отметил, что до зрелого возраста еще надо дожить.

Давай поживем еще. Подожди, ну что ты [про] старость. Там, где Бог управит, там и будем, если доживем, — сказал певец.

Он также назвал Алтай и Камчатку своими любимыми регионами в России и рассказал о планах посетить уникальную скалу с изображением Богородицы. Одним из любимых мест он назвал Байкал.

У нас столько мест интересных. И вот сейчас мы поставили задачу себе: на Алтае есть [место], где сделана в скале Богородица большая. Это же чудо вообще. Мы хотим туда попасть. Камчатка мне нравится. Байкал очень люблю, — отметил артист.

